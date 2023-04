La Salernitana travolge il Sassuolo e si allontana dalla zona pericolo

Una bella Salernitana ha battuto all'Arechi il Sassuolo con il punteggio di 3-0. Una vittoria che consente ai campani di portarsi a +7 dal terzultimo posto e dunque in una posizione pi tranquilla. I gol di oggi sono di Pirola, Dia e Coulibaly. Vittoria che arriva dopo sei pareggi consecutivi e che porta i granata a quota 33 punti in classifica. Stop invece per la squadra di Dionisi dopo il successo casalingo contro la Juventus. Gli emiliani restano comunque in zone più che tranquille della classifica a 40 punti.