La Samp la riprende in extremis. Vince l’Udinese, pari tra Empoli e Verona

L'uomo di giornata in casa Sampdoria è Manolo Gabbiadini . I blucerchiati la riacciuffano nei minuti di recupero col gol dell'attaccante italiano. Match combattuto tra le parti, con la Lazio che va in vantaggio al 21' col solito Ciro Immobile con grande assist di Milinkovic-Savic . Gabbiadini torna dunque al gol dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto fuori nella scorsa stagione. La squadra di Giampaolo sale a quota 2 punti in classifica, mentre la Lazio non riesce ad agganciare la Roma in testa alla classifica e rimane a 8 punti.

La Fiorentina cade a Udine e ottiene la prima sconfitta in campionato. Decide al 17' il gol di Beto, secondo gol consecutivo per l'attaccante. Tra Empoli e Verona finisce con un pareggio: 1-1 il risultato finale. Al 26' Baldanzi apre le marcature per i toscani col suo primo gol in Serie A. Nel secondo tempo ci pensa l'ex GenoaKallon a pareggiare i conti, anche lui alla prima firma in campionato. L'Empoli sale a 3 punti in classifica, mentre gli scaligeri salgono a quota 2.