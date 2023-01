La Sampdoria non punge e l’Udinese vince nel finale

Cade in casa la Sampdoria che è stata battuta dall'Udinese tornata alla vittoria. A Marassi ha deciso il gol di Ehizibue all'88'. La Samp rimanda ancora il primo successo casalingo e resta penultima con nove punti. Chance in avvio per Gabbiadini e Djuricic, che spreca davanti a Silvestri. Nella ripresa ci provano Becao e Bijol, male Vieira da pochi passi. Poi il gol bianconero che chiude i giochi e aggrava la crisi della squadra di Stankovic alla sesta partita in casa senza gol.