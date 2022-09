La Sampdoria può sorridere: le cessioni mettono a posto i conti

La Sampdoria non sta sicuramente vivendo una bella situazione dal punto di vista dei risultati. La squadra di Giampaolo ha collezionato due punti in cinque partite, fermando sul pareggio due big come la Juventus e la Lazio, ma non riuscendo a fare punti con squadre abbordabili come Verona e Salernitana. Ora i blucerchiati si stanno preparando per il delicato impegno di domenica sera contro il Milan al Ferraris. Oltre le questioni di campo, però, la Sampdoria può sorridere dal punto di vista dei conti.