La Sampdoria riparte col botto: 2-1 al Sassuolo

Vittoria per 2-1 al Mapei per i blucerchiati

Al Mapei colpo della Sampdoria in casa del Sassuolo. La squadra di Stankovic si impone 2-1, grazie alle reti di Gabbiadini e Augello. Inutile il gol di Berardi su rigore nella ripresa. Vittoria legittima della Sampdoria al Mapei che apre bene il 2023 per i liguri. Blucerchiati che con questo successo salgono a quota 9 punti in classifica. Neroverdi fermi a quota 16

Note: ammoniti al 37′ p.t. Vieira, al 14′ s.t. Amione, al 34′ s.t. Montevago per gioco scorretto, al 13′ s.t. Berardi per proteste, al 41′ s.t. Rogerio per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.