La Sampdoria scappa con Caputo poi subisce la rimonta del Verona

Terzo ko in campionato per i blucerchiati

Trasferta amara per la Sampdoria che a Verona è stata battuta dall'Hellas con punteggio di 2-1. Prima vittoria in campionato per la compagine allenata da mister Gabriele Cioffi. Eppure a passare in vantaggio con un grande gol di Caputo erano stati i blucerchiati. Succede tutto alla fine di un primo tempo fino a quel momento con poche emozioni: Caputo sblocca il risultato con una meraviglia da centravanti vero, poi Henry svetta di testa e il pallone si stampa sulla traversa, prima di sbattere sulla schiena di Audero e finire in rete. Infine la ribalta Doig alla fine del primo tempo. Nella ripresa le due squadre sono andate vicine al gol ma il punteggio non è mutato e alla fine a cantare è stata la curva del Verona.