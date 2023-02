La Sampdoria sciupa il rigore del vantaggio poi il Bologna vince 2-1

Successo del Bologna sul terreno della Sampdoria per 2-1. Gara con tanti episodi che alla fine premiano i rossoblù più lucidi sottorete. In avvio Gabbiadini spreca davanti a Skorupski, la sblocca l'ex Soriano che torna al gol dopo 65 partite a secco. Nella ripresa concessi due rigori alla Samp in quattro minuti: il neoentrato Sabiri trasforma il primo ma sbaglia il secondo, parato da Skorupski. Decide Orsolini al 90' con un gran gol. La Samp rimanda ancora il primo successo casalingo e resta penultima con 7 turni senza vittorie. La squadra di Motta vola provvisoriamente al 7° posto in classifica, la Sampdoria riduce al lumicino le speranze di salvezza.