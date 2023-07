La Spal ferma il Napoli nell’ultimo test a Dimaro dei campani

È terminata in parità l’amichevole contro il Napoli, giocata quest’oggi allo Stadio Comunale Ski.it di Dimaro. Dopo l’allenamento congiunto con la Rappresentativa Val di Sole – Trentino di venerdì scorso, la SPAL è tornata in campo per la prima amichevole ufficiale giocando contro i Campioni d’Italia un match giocato sotto una pioggia incessante,

Nessun timore reverenziale per i biancazzurri, che tengono bene il campo fin dai primi minuti facendosi vedere all’interno dell’area avversaria per la prima volta dopo otto minuti: suggerimento di Orfei per Antenucci ed il suo tentativo viene deviato in corner.