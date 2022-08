L’agente di Milinkovic-Savic: “Juve e Milan lo amano, ma Lotito chiede troppo”

"Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni di mercato, resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo. Quest'estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito, quindi penso che la situazione non cambierà. Non è facile accontentare Lotito. I club italiani ora non possono permetterselo. Quelli all'estero mostrano un grande interesse, ma quando capiscono di quanti soldi c'è bisogno questo diventa un problema. Sa che un giorno vivrà una nuova avventura, merita di provarne. A gennaio ci saranno rischi? Nessuno lo sa. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024? Restano pochi giorni di mercato e non c'è tempo per discutere del contratto. Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato. Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso per loro. Sono stati chiari e corretti. Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore, tutti nel club. Ho un grande rispetto per Maldini, prima come giocatore e ora come manager, persona onesta e schietta".