L’Atalanta batte la Sampdoria e raggiunge il Milan al terzo posto

Successo dell'Atalanta al Gewiss Stadium contro una Sampdoria che si impegna ma non segna. La Dea ha vinto 2-0 con un gol per tempo. Il Doria non ha demeritato sul piano tecnico, contenendo i nerazzurri, ma a gioco lungo si è arreso, davanti ai suoi quasi tremila tifosi che l'hanno sostenuta fino alla fine. In avvio decisivo Musso su Gabbiadini e Augello, ci provano Leris e Hojlund. Prima dell'intervallo palo di Lookman e gol di testa di Maehle. Splendido il raddoppio di Lookman nella ripresa che ha chiuso la partita. La Sampdoria non è riuscita a ritornare in gara e la squadra di Gasperini ha amministrato il risultato. Vittoria che consente all'Atalanta di raggiungere il Milan al terzo posto con 38 punti. La Sampdoria resta penultima con 9 punti e colleziona la 15a sconfitta in 20 gare.