L’Atalanta cade a Salerno e la Champions è ormai lontana

Con un gol di Candreva in pieno recupero la Salernitana ha battuto per 1-0 l'Atalanta mettendo una seria ipoteca sulla salvezza. Allo stadio Arechi sorride la squadra campana che azzanna i nerazzurri che ormai sono lontanissimi dalla Champions League. Sotto la pioggia di Salerno i campani hanno condannato la Dea che non riesce più a vincere e perde la seconda partita consecutiva.