L’Atalanta passa a Roma tra le proteste e torna in vetta. Mourinho espulso

Vince l'Atalanta la sfida contro la Roma. Senza Dybala, ko nel riscaldamento per un problema al flessore, la squadra giallorossa perde in casa lo scontro diretto con l’Atalanta. A decidere la partita è il gol di Scalvini, che al 35’ punisce i giallorossi con un bel destro a giro dal limite. Poi Abraham spreca diverse occasioni e Mou perde la testa dopo un fallo su Zaniolo non fischiato in area: Special One espulso per proteste, salterà la sfida con l’Inter. Nel finale Hateboer salva la Dea. L’Atalanta vola in vetta con 17 punti, Roma 6^ a quota 13