L’Atalanta ribalta il Bologna e rivede l’Europa

Si è concluso con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna il diciassettesimo turno di Serie A. I nerazzurri sono passati a Bologna con il punteggio di 2-1. Il Bologna parte forte e dopo 6' si porta in vantaggio con una conclusione in diagonale di Orsolini. L'Atalanta fatica a reagire ma ci prova Hojlund in diagonale. La squadra di Thiago Motta ancora pericolosa con Medel e con Soriano. Nella ripresa cambia tutto. Al 47' l'Atalanta gira palla nella trequarti del Bologna, il pallone arriva a Koopmeiners che lascia partire un sinistro potente e preciso che non lascia scampo a Skorupski. Poi al 58' transizione della squadra di Gasperini con Boga che in velocità taglia il campo da sinistra poi vede il movimento di Hojlund e lo serve in profondità, l'attaccante beffa Skorupski con un delizioso 'colpo sotto'. Il 2-1 sarà il risultato finale che proietta l'Atalanta al sesto posto e quindi in zona Conference League a braccetto con Lazio e Roma.