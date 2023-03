L’Atalanta ribalta l’Empoli e si rimette in scia coppe europee

Successo nel finale dell'Atalanta che ha battuto al Gewiss Stadium l'Empoli per 2-1. Gara stregata per i bergamaschi nel primo tempo che ci provano con Zapata, Muriel, De Roon e Pasalic. Al primo affondo, a fine primo tempo, l'Empoli passa con Ebuehi. Nella ripresa l'Atalanta spinge, De Roon pareggia, Gasperini mette in campo Hojlund che trova la zampata vincente su assist di Pasalic. I nerazzurri consolidano il sesto posto a 43 punti. Empoli fermo a 29.