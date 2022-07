Lazio, ancora guai per Acerbi: contestato in ritiro e Sarri blocca allenamento

Non si placano le polemiche in casa Lazio intorno a Francesco Acerbi. Dal ritiro della società biancoceleste arriva ancora un episodio ai suoi danni. Il difensore è quotidianamente vittima di insulti e contestazioni da parte degli ultras del club che da tempo lo stanno "invitando" a lasciare la squadra. Uno strappo che non sembra sanabile e che anche nelle ultime ore ha visto l'ennesimo episodio molto teso.