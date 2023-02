Lazio-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Atalanta chiuderà stasera il sabato della 22a giornata di Serie A. Si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20:45 il match che vale molto per la qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio tutta italiana (oggi saranno 6 su 11, 7 se Lazzari sarà preferito a Hysaj) può essere un serbatoio prezioso per la Nazionale. La certezza è Immobile, ma accanto a lui potrebbero presto esserci anche Casale (chiamato allo stage azzurro di gennaio), Zaccagni (se saranno superate le incomprensioni di un anno fa) e Provedel (già convocato a novembre). Per ciascuno di loro la sfida di stasera è una vetrina da sfruttare.

Nell’Atalanta, dato che Okoli deve riguadagnarsi l’accensione del radar di Gasperini, l’unico osservato dal c.t. sarà Scalvini, sempre più cardine della Dea nella sua doppia versione di difensore e centrocampista aggiunto. Proprio all’Olimpico, contro la Roma, segnò uno dei suoi 2 gol, nell’unica vittoria ottenuta dall’Atalanta contro le altre big (Juve compresa), per un totale di 5 punti in 6 partite: un motivo in più, magari con un altro inserimento vincente di Scalvini, per invertire il trend, che vede invece la Lazio seconda solo al Napoli nelle sfide dirette, con 12 punti in sei incroci.