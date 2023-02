Lazio batte la Salernitana ed è quarta. Fiorentina pari con l’Empoli e adesso rischia

Successo esterno importante della Lazio in chiave Champions League. La squadra biancoceleste è passata sul campo della Salernitana vincendo 2-0. Una doppietta di Immobile permette alla Lazio di portarsi momentaneamente al quarto posto solitario e rovina l’esordio di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Dopo un primo tempo senza troppe occasioni, il capitano biancoceleste spacca la partita nella ripresa: vantaggio su assist di Marusic, raddoppio su rigore. Per lui i gol in Serie A sono 191, 8° nella classifica all time. Nel finale Luis Alberto sbaglia dal dischetto e Bronn si fa espellere per proteste. Al Franchi derby toscano tra Fiorentina ed Empoli finito 1-1. Alla squadra di mister Italiano ormai i tre punti mancano dallo scorso 7 gennaio. Per l'undici di mister Zanetti rete di Cambiaghi nel primo tempo poi il viola Cabral a pochi minuti dalla fine. Un punto con il quale l'Empoli raggiunge quota 28 punti, lasciando a -3 proprio la Fiorentina che adesso è in una posizione molto rischiosa per la salvezza.