Lazio, bilancio in rosso: 17,4 milioni di perdite

Se in campionato la Lazio di Sarri è partita bene, lo stesso non si può dire per i conti del club capitolino che sono in rosso. La Lazio ha chiuso il bilancio 2021-22 con 17,4 milioni di perdite, contro il -24,2 dell’anno precedente. I ricavi ammontano a 135,3 milioni, i proventi netti da calciomercato a 25,9, gli stipendi a 98,8. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022 sale a 46 milioni dai 25,3 di 12 mesi prima. Nel corso della scorsa stagione l’azionista Lotito ha provveduto a effettuare versamenti in conto capitale per 6 milioni.