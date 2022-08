Lazio-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 18:30 per la prima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Lazio-Bologna, match valido per la prima giornata di Serie A, si giocherà oggi, domenica 14 agosto 2022 alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma. Biancocelesti di Sarri contro rossoblù di Mihajlovic per una sfida che si annuncia assolutamente interessante.

Lazio-Bologna, le ultime

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha presentato così la prima di campionato della sua Lazio contro il Bologna con la speranza di arrivare comunque concentrati all'appuntamento nonostante una forma ancor anon ottimale. "È una partita d’ingresso in campionato, difficile, delicata. Ci hanno sempre creato difficoltà. Non siamo al top. Speriamo di arrivare pronti, nella maniera giusta e di vedere una Lazio a livelli accettabili", le sue parole.

Debutto stagionale in un Olimpico che si annuncia entusiasmante: attesi più di 40mila spettatori. Sponda rossoblù Mihajlovic ha parlato della grande fiducia nell'ambiente anche in chiave mercato: "Bisogna aver fiducia nella società: faranno tutto ciò che va fatto per rendere la squadra ancora più competitiva".

Probabili formazioni e dove vederla

La gara tra Lazio e Bologna si gioca domenica 14 agosto 2022. Il match è previsto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico. Lazio-Bologna sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Nel primo caso basta accedere all'applicazione su smart tv o collegando il proprio televisore a Google Chromecast, console per videogiochi e Amazon Firestick. Nel secondo serve sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (canale 202). DAZN e Sky daranno modo di vedere la gara anche in streaming sull'app, per quanto riguarda DAZN, disponibile anche su pc, smartphone e tablet e su Sky Go per quanto riguarda l'altra emittente.

Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

BOLOGNA (3-4-1-2) - Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Soriano; Arnautovic, Sansone All. Mihajlovic.