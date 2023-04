Lazio come un treno: battuto il Monza. Spezia pareggia contro la Salernitana

Lazio si conferma seconda in classifica

La Lazio non si ferma più. Dopo il derby e la sosta, la squadra capitolina vince anche sul campo del Monza e si conferma seconda in classifica, allungando sull'Inter in attesa delle partite della Roma e del Milan. Nel primo tempo Pedro approfitta di uno spunto di Zaccagni e di uno svarione della difesa del Monza. Nella ripresa Milinkovic segna su punizione ed entra nella storia della Lazio: è lo straniero ad aver segnato di più nella storia del club. La squadra di Palladino resta a quota 34 punti.