Lazio come un treno: battuto lo Spezia e secondo posto blindato

La Lazio vince al Picco battendo lo Spezia con il punteggio di 3-0. Settima vittoria biancoceleste nelle ultime otto partite e seconda posizione in classifica più consolidata che vale molto per la Champions che adesso appare blindata. Nel primo tempo partono bene i padroni di casa che colpiscono la traversa con Bourabia. Felipe Anderson viene steso in area da Ampadu, calcio di rigore che Immobile trasforma. Nel finale ancora Immobile manca la deviazione vincente da due passi su assist di Milinkovic. Nella ripresa la Lazio arrotonda il punteggio con i gol di Felipe Anderson e Marcos Antonio nel finale. Spezia che perde un match chiave per la salvezza e potrebbe essere avvicinato dal Verona. La Lazio solo in avvio è parsa passiva poi è venuta fuori con tutta la sua qualità e soprattutto ancora una partita senza subire gol.