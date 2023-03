Lazio, cori razzisti al termine del derby: cosa si rischia il club

Il Derby di Roma non è finito al 90' con la vittoria dei biancocelesti. Al termine della partita valida 27esima giornata tra Lazio e Roma - vinta dai padroni di casa per 1-0 - la curva biancoceleste avrebbe intonato cori a sfondo razzista, in particolare di matrice anti-ebraica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli organi di competenza sono già al lavoro e indagano sui fatti realmente accaduti. In caso la Procura Federale ritenga necessario aprirne un fascicolo, il club rischia la chiusura della curva almeno fino al termine dell'attuale stagione.