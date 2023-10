Lazio, disavventura per Marusic: pistola puntata in volto e agente aggredito

Nonostante abbia giocato contro il Sassuolo nell'ultimo turno di Serie A , Adam Marusic ha vissuto ore difficili in settimana. Secondo quanto raccontato dall'agente del giocatore della Lazio , ci sono stati momenti di panico vissuto in Serbia . I due, con la moglie e la madre del laterale biancoceleste, stavano festeggiando il compleanno di Marusic mentre il calciatore era impegnato con la propria Nazionale. Poi è arrivata un' aggressione .

LE PAROLE DI JANKOVIC - L'agente di Adam Marusic, Uros Jankovic, ha parlato ai microfoni del sito montenegrino Vijesti.me. "Hanno aggredito me, Marusic, sua moglie e sua madre. Diversi aggressori mi hanno colpito con le pistole alla testa e ad altre parti vitali del corpo. Mi sono rotto lo zigomo e la gamba sinistra. Sono stato trasferito al Centro Clinico di Belgrado, dove sono stato operato". L'agente ha poi raccontato l'aggressione: "Siamo stati circondati da diverse auto. Il mio autista ha cercato di allontanarsi, poi è stato investito da un’auto proveniente dalla direzione opposta. Non sono riuscito nemmeno a salire sul veicolo, sono stato aggredito da dietro". E su Adam Marusic ha concluso: "Gli hanno puntato la pistola in direzione della testa e del petto per evitare che mi aiutasse mentre mi picchiavano brutalmente".