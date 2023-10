Lazio, fastidio muscolare per Ciro Immobile: le sue condizioni

Nuova tegola in casa Lazio, reduce dall'importante successo per 2-1 contro il Celtic in Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ciro Immobile sarebbe a forte rischio per la gara contro l'Atalanta, in programma per domenica 8 ottobre alle ore 15:00 e valida per l'ottava giornata di campionato. Secondo le prime ricostruzioni dall'allanamento della Lazio, l'attaccante dei biancocelesti si sarebbe fermato a causa di un affaticamento ai flessori. Tra oggi (venerdì 6 ottobre) e domani 7 ottobre, Ciro Immobile effettuerà gli esami. Dopo questo controllo, si deciderà se convocare o meno il centravanti della Nazionale per la sfida dello stadio Olimpico contro la squadra di Gian Piero Gasperini, ma la sua presenza è in forte dubbio. à