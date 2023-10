Lazio, Felipe Anderson sul rinnovo: “Devo prendere la decisione giusta”

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports Brazil, l'esterno d'attacco della Lazio , Felipe Anderson, ha analizzato il suo futuro. Come spiegato dal calciatore brasiliano, c'è in bilico il rinnovo di contratto con il club biancoceleste. Con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 infatti, Felipe Anderson spiega di voler prendere la decisione più corretta per il prosieguo della propria carriera.

"Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, devo prendere la decisione giusta" - analizza Felipe Anderson. "Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo. Non riusciamo a vincere in campionato". Ancora sul futuro, Felipe Anderson spiega: "Mia sorella è la mia agente, è in contatto con i club, ma io devo ancora concentrarmi molto su me stesso e sulla squadra in cui sono ora". Poi, conclude il calciatore brasiliano della Lazio: "Non credo di poter pensare, al momento, ad altre cose anche se il contratto è una cosa molto importante. È il momento di prendere la decisione giusta" - ha sottolineato ancora una volta Felipe Anderson ai microfoni di TNT Sports Brazil.