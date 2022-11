Lazio, il gesto di Lotito per la squadra prima del derby

Grande attesa nella Capitale per il match sentitissimo tra Roma e Lazio di oggi. Il derby bloccherà tutta la città e darà, al triplice fischio, un possibile verdetto su chi "comanderà" fino alla gara del girone. Momenti diversi per le due squadre con i biancocelesti reduci dalla sconfitta in Europa League e la retrocessione in Conference. Non solo. Spiccano nella squadra di Sarri anche le assenze dei big Milinkovic-Savic e Immobile che dovranno essere superate con la grinta e il massimo impegno.