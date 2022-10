Lazio, Immobile ci prova: tenterà di tornare prima del Mondiale

Ciro Immobile sta lavorando duramente per provare a rientrare prima del previsto dopo l'infortunio subito contro l'Udinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il piano del bomber della Lazio è quello di provare ad essere a disposizione prima che il campionato si fermi per la sosta per il Mondiale.

Il desiderio del bomber biancoceleste è quello di provare a farcela per il derby del 6 novembre, data comunque non troppo realisitica. L'alternativa potrebbero essere le successive partite contro Monza e Juventus.

Ad ogni modo resta comunque molto difficile che l'attaccante possa recuperare in una maniera lampo nonostante le prime indicazioni siano piuttosto incoraggianti. Per capire meglio se il sogno di Immobile di giocare almeno una o due gare prima della sosta sia realizzabile bisognerà aspettare la fondamentale risonanza magnetica di controllo a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Probabile che Sarri consigli, in ogni caso, la massima prudenza per avere il suo attaccante nelle migliori condizioni quando il campionto riprenderà.