Lazio, Immobile è tornato: oggi scatenato a Formello

Novità confortanti in vista del rientro, con l'attaccate che si è reso protagonista a più riprese a Formello

Ciro Immobile è tornato a fare ciò che ha sempre fatto: segnare. L'attaccante falcidiato da una serie di infortuni che ne hanno condizionato la stagione è pronto a lanciarsi in questa parte finale del campionato che vede la Lazio lottare per la Champions. L'ultimo problema riscontrato la scorsa trasferta contro il Napoli lo ha tenuto ai box fino ad oggi, quando il biancoceleste ha garantito spettacolo a Formello. Nell'allenamento pomeridiano della Lazio - successivamente ad un'iniziale fase di attivazione muscolare - è andata in scena una partitella che ha visto il classe 1990 andare più volte a rete. Il segnale che Re Ciro è tornato?