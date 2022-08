Lazio-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il secondo anticipo del venerdì sera in Serie A per la terza giornata mette di fronte Lazio e Inter. Fischio d'inizio alle 20.45. Sarri vuole cambiare qualcosina rispetto allo 0-0 di Torino, due ballottaggi per Inzaghi. La Lazio per ritrovare subito il feeling con i tre punti e alzare ulteriormente l'entusiasmo battendo una big, l'Inter per restare a punteggio pieno. Maurizio Sarri per la seconda uscita casalinga della stagione recupera Pedro e ritrova dopo la squalifica Maximiano. A centrocampo certi del posto Cataldi e Milinkovic-Savic, corsa a tre per l'ultimo posto a disposizione fra Luis Alberto, Vecino e Basic. Inzaghi torna da ex all'Olimpico ed è pronto a confermare per 10/11 la squadra che ha vinto nettamente per 3-0 contro lo Spezia, Idee chiare per il tecnico nerazzurro che in attacco si affiderà a Lukaku e Lautaro Martinez, con l'ex Roma Dzeko e l'ex Lazio Correa pronti a subentrare. L'unico dubbio è quello legato all'esterno di sinistra con Dimarco ora favorito su Gosens. Al centro della difesa De Vrij, altro ex.