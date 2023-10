Lazio, Lotito sul caso scommesse: “Prima vediamo le carte”

Intervenuto sul caso scommesse ai margini dell'assemblea degli amministratori locali di Forza Italia all'Autodromo di Monza, Claudio Lotito ha spiegato il proprio parere. Il presidente della Lazio, ha chiarato che, senza prove, non si può ancora procedere a nessun discorso di altra natura. "Non ho seguito gli eventi e poi mi pare che siano notizie che ancora non sono formalmente riconosciute come ufficiali". Poi, spiega ancora Claudio Lotito: "Si tratta di un caso di cui non conosco il dettaglio, non conosco la situazioni", dice Lotito.