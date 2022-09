Lazio-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la quinta giornata: si gioca alle 20:45.

Lazio-Napoli si gioca questa sera, sabato 3 settembre, alle ore 20:45 per la quinta giornata di Serie A. Big match all'Olimpico che chiuderà la serie di anticipi odierni di grande livello. Sarà la sfida anche tra bomber, con Immobile da una parte e Osimhen dall'altra.

Lazio-Napoli, le ultime

In campo le migliori formazioni possibili per Lazio e Napoli con i padroni di casa che cercano conferme dopo un bell'avvio di stagione. Fiducia in porta ancora a Provedel mentre in mezzo certezza Milinkovic-Savic. In avanti solito Immobile. Dall'altra parte, sponda partenopea, largo a Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia grandi protagonisti di questo avvio della squadra di Spalletti.

Probabili formazioni e dove vederla

Di seguito le probabili formazioni della gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.