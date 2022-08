Lazio ribalta il Bologna, Radu al 95′ condanna la Cremonese a Firenze

La domenica di Serie A si è aperta con la vittoria della Lazio contro il Bologna, e della Fiorentina al Franchi per 3-2 sulla Cremonese. A Roma capitolini e felsinei in 10 per via delle espulsioni di Maximiano e Soumaoro. La squadra di Sinisa Mihajlovic si porta in vantaggio grazie al rigore trasformato da Arnautovic, poi un autogol di De Silvestri pareggia i conti. Immobile ribalta il match al 79' approfittando di una grossolana ingenuità difensiva. Comincia bene il campionato di Sarri, meno quello di Mihajlovic.