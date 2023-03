Lazio-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per il derby della Capitale di Serie A.

Redazione ITASportPress

Lazio-Roma, derby della Capitale. Oggi domenica 19 marzo 2023 si scende in campo per un match importantissimo e che vale le zone alte della classifica. Appuntamento alle 18 all'Olimpico per la battaglia tra le squadre di Sarri e Mourinho (squalificato e non in panchina).

Lazio-Roma, le ultime Dopo la settimana in Europa, Lazio e Roma si sfidano in campionato con un derby sentitissimo all'Olimpico. Saranno i biancocelesti di Sarri i "padroni di casa". Toccherà a Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson muoversi in attacco vista l'assenza di Ciro Immobile che, al massimo, verrà portato in panchina. In mezzo al campo Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic che per l'occasione dovrebbe essere il capitano. In porta la certezza Provedel.

Nella Roma, con Mourinho squalificato, toccherà a Dybala con Pellegrini supportare Abraham in avanti. Cristante e Wijnaldum saranno i due centrocampisti centrali che detteranno i tempi di gioco. In porta Rui Patricio davanti a Mancini, Smalling e Ibanez.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il derby tra Lazio e Roma si giocherà, come detto, oggi domenica 19 marzo alle ore 18 presso lo stadio Olimpico di Roma. Il match è trasmesso in esclusiva da DAZN e per vederlo in tv bisognerà accedere all'app da smart tv connessa a internet. In alternativa si può ricorrere a console di gioco come Playstation o Xbox o a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. In streaming sempre con DAZN.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.