Lazio, Romagnoli: “Champions? Difficile, ma pensiamo partita dopo partita”

A margine di un evento scolastico organizzato dalla Lazio, Alessio Romagnoli è intervenuto sulla stagione biancoceleste . Il difensore si è soffermato sulla possibilità di approdare in Champions League per il prossimo anno, lasciando non pochi interrogativi: "Il traguardo sembra vicino, ma non lo è. Ci sono ancora 24 punti in ballo, dovremo fare questo e il prossimo mese alla grande".