Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:45 oggi per il Monday Night di Serie A.

Redazione ITASportPress

Lazio-Sampdoria si gioca oggi, lunedì 27 febbraio 2023 per il Monday Night di Serie A della 24^ giornata. Occasione d'oro per i padroni di casa per avvicinarsi in classifica alla seconda posizione occupata ora da Inter e Milan a 47 punti. Match decisivo per i blucerchiati, invece, che devono trovare punti preziosi per la salvezza.

Lazio-Sampdoria, le ultime La Lazio di Sarri proverà ad imporre il proprio gioco e per farlo si affiderà in avanti a Pedro, Felipe Anderson e Immobile. Dovrebbero esserci a centrocampo Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Provedel in porta guiderà il pacchetto difensivo.

Nella Sampdoria, mister Stankovic punterà su Sabiri in trequarti a sostegno di Gabbiadini e Lammers. In difesa davanti ad Audero potrebbero esserci Oikonomou, Nuytinck e Amione.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La gara di campionato tra Lazio-Sampdoria si giocherà, come detto, la sera di oggi, lunedì 27 febbraio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

Ci sono diverse possibilità per seguire la gara in diretta tv. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita del Via del Mare sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La sfida si potrà vedere anche in streaming su dispositivi mobili sempre con DAZN ma anche con Sky Go. L'alterantiva e NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Gabbiadini, Lammers.