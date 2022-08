Lazio, Sarri: “Inter squadra più forte del campionato. Terzino? Non lo prendo io”

Le parole del tecnico biancoceleste

Redazione ITASportPress

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della delicata sfida di domani sera contro l'Inter all'Olimpico. Nella passata stagione il tecnico biancoceleste ha inflitto la prima sconfitta in campionato dei nerazzurri con i gol di Immobile e Felipe Anderson e quest'anno vorrà ripetersi. Queste le sue parole in conferenza stampa:

INTER - "L’Inter è forse la squadra più forte del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il campionato. Non è facile affrontarla, fare una fase difensiva di alto livello dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea dietro. Spero che la squadra possa confermarsi. Non faccio rotazioni scientifiche, le faccio in base a quello che vedo durante gli allenamenti. Penso partita dopo partita. Programmare le rotazioni oggi secondo me è un errore, penso che le rotazioni verranno naturali a un certo punto. Ci saranno gli acciaccati e i giocatori stanchi, ora non penso a quello che succederà tra 10 giorni".

TERZINO E FASE OFFENSIVA - "Il nuovo terzino non devo sceglierlo, c’è chi lo fa di lavoro perché devo farlo io? Penso alla partita in questo momento, sono preoccupato per voi, tra 4-5 giorni finisce il mercato, non so di cosa parlerete. Ci può mancare un pizzico di brillantezza nei giocatori che fanno la differenza nella fase offensiva. Non sono preoccupato anche perché a Torino abbiamo avuto 6 palle gol nette. L’anno scorso la nostra percentuale di realizzazione era altissima, adesso non lo è".