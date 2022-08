Lazio, Sarri: “Sarà una stagione folle. Con CR7 ho solo un rimpianto”

CR7 E GLI ALLENATORI - "Ho il rimpianto di non averlo potuto allenare da giovane. L'ho trovato che era già diventato un'icona mondiale. Con me segnò 33 gol in campionato, ma non è mai facile convincere un campione con quei fatturati a cambiare percorso. A me piace un calcio in cui tutti si mettono al servizio del collettivo". Su Spalletti: "Il suo Napoli ha giocato il calcio che avevo in mente io". E Mourinho: "Mi sta simpatico. Ma le differenze tra di noi dipendono in prevalenza dalle origini: io sono partito dai Dilettanti, lui da Barcellona. Tra Stia (comune toscano in provincia di Arezzo, ndr) e Barcellona c'è una bella differenza".