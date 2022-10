Lazio, tegola Immobile: l’esito degli esami

Non arrivano buone notizie per il bomber della Lazio Ciro Immobile . Il calciatore, infortunatosi nell'ultima gara giocata in campionato contro l'Udinese, dovrà stare fermo ai box a lungo. Si pensa almeno fino a gennaio.

In questi minuti è arrivata la nota ufficiale del club biancoceleste che non ha specificato i tempi di recupero ma ha confermato l'entità del problema.

LA NOTA - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Come detto, per Immobile possibile rientro a gennaio 2023 dato che per recuperare occorreranno circa 40 giorni di tempo e tra un mese ci sarà lo stop per il Mondiale.