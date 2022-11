Lazio, tegola Zaccagni: salta il Monza. Da valutare per la Juventus

Grave perdita per la Lazio che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più in forma nella sfida contro il Monza di domani. Infatti, Mattia Zaccagni, esterno offensivo, deve fare i conti con un affaticamento al polpaccio e sicuramente salterà la partita dell’Olimpico della 14^ giornata di Serie A.

Le condizioni di Zaccagni saranno rivalutate per la gara contro la Juventus, di domenica prossima 13 novembre, ultima gara prima della sosta per i Mondiali. In attesa degli esami, e di un comunicato ufficiale del club, i tifosi biancocelesti sono preoccupati dato che nella rosa della squadra di Sarri è assente o comunque non al meglio pure Ciro Immobile che difficilmente recupererà con il Monza. Unica buona notizia per la Lazio, il recupero, almeno, di Milinkovic-Savic che tornerà dopo la squalifica che gli aveva fatto perdere il derby, poi vinto, con la Roma.