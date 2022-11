Lazio, una speranza da Immobile in vista del derby…

Ciro Immobile in campo a Formello dà una speranza, piccolissima, alla Lazio in vista del derby con la Roma del weekend.

In queste ore, il bomber e capitano biancoceleste si è presentato all'allenamento mattutino della Lazio, prima della partenza per Rotterdam, e ha svolto, nei 15 minuti aperti ai media, mentre la squadra effettuava il consueto torello di riscaldamento, una corsa in scarpe da ginnastica. Il tutto sotto lo sguardo attento dello staff di Sarri.

Successivamente, Immobile è andato in palestra come mostrato direttamente da lui in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. C'è una speranza in vista del derby con la Roma ma sembra molto difficile ipotizzare un suo rientro così anticipato dopo il problema avuto. Ad ogni modo i tifosi della Lazio ci sperano anche se preferirebbero essere certi delle condizioni del loro bomber e non rischiarlo per le future gare.