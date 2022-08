Leao e Giroud affondano il Bologna e il Milan sorride. Spezia fa 2-2 col Sassuolo

Il Milan con un gol per tempo liquida la pratica Bologna. In gol per i rossoneri Leao nel primo tempo e Giroud nella ripresa. Primo tempo di dominio giocato dal Milan che passa in vantaggio grazie a Leao su assist di De Ketelaere. Rossoneri vicini al raddoppio con Kalulu e ancora con Leao sul finire di prima frazione. Nella ripresa il raddoppio del francese e match in ghiaccio. Milan sale a 7 punti e raggiunge momentaneamente il primo posto dopo tre turni di Serie A.