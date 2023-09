Lecce, Adamo: “Il gol di Milik era da annullare. Noi in Conference? Vi dico…”

Il Lecce è partito fortissimo grazie a D'Aversa: "Il suo lavoro è assolutamente positivo, si sono calati subito in un ambiente che conoscevano poco. Ha trasferito i suoi dettami ai ragazzi in pochissimo tempo, la rosa è stata modificata parecchio eppure giocano come se si conoscessero da tanto. E poi siamo una squadra giovanissima, per media età la più giovane della Serie A. Noi in Conference League? Sognare non costa nulla, ma bisogna procedere partita dopo partita e dobbiamo guardare con calma alla salvezza, a partire dalla sfida col Napoli".