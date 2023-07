Lecce, al via la diciottesima stagione in A. Scavalcate Catania e Chievo

Il Lecce, cinquantunesimo comune d'Italia per numero di abitanti si presentare per la diciottesima volta in Serie A. Per la città pugliese è un bel traguardo raggiunto la passata stagione da Baschirotto & C. I giallorossi hanno scavalcato il Catania (decimo comune in Italia per abitanti) e il Chievo (poi sparito) con 17 . Come riporta calciolecce.it, il club del patron Sticchi Damiani dopo aver superato rossazzurri e clivensi ed aver agguantato il Livorno, i salentini si assestano al momento al 23esimo posto in classifica, a -1 dalla SPAL ed a -8 dalla Triestina che chiude dal Top 20. Per quanto riguarda le squadre del sud i giallorossi sono invece quinti, ma salirebbero al terzo posto dietro solo a Napoli e Cagliari considerando l’andamento degli ultimi 30 anni. Posizione che può essere ora consolidata, ma tutto dipenderà dalla formazione di D’Aversa.