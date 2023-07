Lecce, Almqvist si presenta: “Grande occasione. Velocità mia forza. Seguo Mbappé…”

Dopo l'arrivo a Lecce è tempo di presentazioni per il neo acquisto Pontus Almqvist che ha parlato in conferenza stampa del suo primo approccio in maglia salentina, delle sue ambizioni ma anche delle sue caratteristiche di gioco.

"Per me Lecce è una grandissima opportunità", ha esordito il giocatore. "Voglio lavorare duro per arrivare a grandi risultati". Sul primo impatto con l'ambiente: "Di Lecce mi ha colpito l'amore e i calore dei tifosi, ma sono rimasto sorpreso da ogni singola componente: non vedo l'ora di iniziare".