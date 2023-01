Lecce, arrivano Kljun e Cassandro. In uscita due calciatori

Operazioni in entrata e in uscita oggi

Il Lecce si divide tra campo e calciomercato. La squadra del tecnico Marco Baroni in vista della gara di sabato prossimo a Verona, ha sostenuto un allenamento questo pomeriggio all'Acaya Golf Resort & SPA. Assenti Pongracic e Dermaku che è in Spagna per un controllo medico. Hanno svolto un lavoro personalizzato Ceesay e Brancolini, quest'ultimo per dolore alla schiena. Domani seduta mattutina all'Acaya.