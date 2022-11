Lecce-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:30 per la sfida di Serie A.

Lecce-Atalanta si gioca oggi, mercoledì 9 novembre per la 14^ giornata di Serie A. Gara molto importante per entrambe le squadre che hanno ambizioni diverse ma stessa voglia di portare a casa il bottino intero.

La formazione del Lecce di mister Baroni desidera dare continuità al pari con l'Udinese e, magari, rendere felici i tifosi di casa con una grande prova. In campo dovrebbe esserci la conferma di Colombo titolare in attacco con Strefezza e Di Francesco al suo fianco. L'Atalanta, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, vuole riprendere la sua marcia e si affiderà a Lookman e Zapata, recuperato e desideroso di riprendere a fare gol dopo i problemi fisici.

La gara della 14^ giornata di Serie A sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN: si potrà scaricare l'app su smart tv di compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.