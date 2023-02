Lecce, Baroni: “Aggredito e tolto idee all’Atalanta”

Il percorso del Lecce nelle ultime partite è davvero importante. A Bergamo la squadra giallorossa ha vinto superando l'Atalanta con il punteggio di 2-1. Ai microfoni di Dazn le parole del tecnico Marco Baroni: "Sono soddisfatto oggi per aver visto una grande prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo giocato molto bene cercando di aggredire, pressare e togliere le idee all'Atalanta. Siamo stati sempre compatti e abbiamo mantenuto l'equilibrio giusto, significa che abbiamo una forte identità. Abbiamo voglia di ben figurare anche se siamo piccoli essendo una neopromossa. Complimenti a tutti i ragazzi e in particolare a Falcone che al di là di quell'infortunio, ha fatto bene ma tutti hanno dato un contribuito importante. L'atteggiamento della squadra visto oggi è quello che dobbiamo mettere in ogni gara".