Lecce, Baroni: “Amareggiato per il gol nel finale che brucia parecchio”

Sconfitta del Lecce in pieno recupero contro l'Inter che ha vinto col punteggio di 2-1 grazie alla zampata al 95' di Dumfries. Giallorossi in difficoltà all'inizio ma dopo si sono difesi bene per lunghi tratti contro i nerazzurri che hanno giocato gli ultimi 15' con quattro attaccanti. Il tecnico dei pugliesi Marco Baroni ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn: "Perdere così fa male e quel gol di Dumfries nel finale brucia, ma ci deve servire da lezione. Sapevamo che potevamo patire i nerazzurri nelle palle in attive e così è stato. Peccato perchè la squadra ha fatto bene stasera. Complimenti anche a questo pubblico meraviglioso che ci ha sempre sostenuto. Prestazione buona e di buon auspicio anche per il futuro visto che avevamo in campo tanti esordienti. Occorre costruire un'identità forte anche se abbiamo tanti giovani che sanno che c'è poco tempo per maturare visto che in A occorre fare risultato. Rimane una prestazione su cui si può lavorare. Sono soddisfatto. L'avvio? Non è facile andare sotto subito, siamo rimasti compatti anche se ci siamo abbassati un pochino troppo. Occorre lavorare portando dentro qualità e sana ferocia nella fase di non possesso. La prestazione mi soddisfa, ma c'è da lavorare anche se penso che siamo sulla strada giusta".