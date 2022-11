Lecce, Baroni: “Atalanta? La più forte del momento. Per noi è uno stimolo”

Vigilia di campionato per il Lecce di mister Marco Baroni che domani affronterà l'Atalanta per la 14^ giornata di Serie A. Il tecnico dei salentini ha presentato la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Sulle difficoltà nell'affrontare l'Atalanta, il mister dei giallorossi ha detto: "Sfidiamo la squadra più forte di tutti in questo momento, nelle sei gare esterne ne ha vinte cinque pareggiandone una. Ha fatto dieci reti, non ha subito gol su azioni tranne due su palla inattiva a Udine nell'unico pareggio. Basterebbe questo per presentare le difficoltà della gara, per noi è uno stimolo e servirà grande attenzione e senza timore".