Lecce, Baroni: “Chi vuole vedere calcio da playstation guardi altro. Noi bravi e compatti”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni dopo la vittoria allo Zini contro la Cremonese ha fatto i complimenti alla squadra e lanciato una risposta ai critici. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: "Una vittoria meritata dopo una buona prestazione e faccio i complimenti alla squadra. Non era facile dopo alcune battute d'arresto, ma l'avevamo preparata bene la partita e i ragazzi hanno messo personalità e idee. Abbiamo la nostra identità e il gruppo crede nel lavoro che fa svolgere lo staff tecnico. Poi ci sono anche i maestri della Playstation che vogliono un altro gioco più spettacolare, ma nel calcio non funziona così, vedano altro. Ho una squadra giovane che lavora bene e questi ragazzi vanno in campo con la ricerca di idee e di gioco. Faccio complimenti anche a chi non è entrato in campo oggi. A volte le gare vengono decise da episodi ma noi facciamo sempre una analisi attenta per migliorarci. La mia squadra ha sempre giocato con ritmo buono e proposto un calcio offensivo, purtroppo capita che a volte si perde ma oggi abbiamo giocato a viso aperto senza paura e timore. I ragazzi non devono avere pressioni e devono giocare sereni. Hanno talento ma a volte serve più cattiveria. Contro la Cremonese gli attaccanti sono stati bravi ad alzare la pressione sui difensori avversari. Siamo stati bravi anche sulle palle inattive, mostrando compattezza e coraggio che è quello che a me interessa".